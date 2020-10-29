В Минобороны КНР рассказали о целях военного ведомства Вашингтона.

В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу". По словам официального представителя Минобороны КНР У Цяня, в последние годы Вашингтон преувеличивает опасность, которую несет Пекин для США. По мнению чиновника, это делается специально в целях неуклюжего предлога в борьбе за получение бюджетных средств на оборону.

Соответствующие высказывания американской стороны изобилуют идеями времен холодной войны и "игры с нулевой суммой", мы решительно выступаем против этого У Цянь, официальный представитель Минобороны Китая

Ранее глава Пентагона Марк Эспер говорил о инициативах, призванных сдерживать агрессию со стороны Пекина и Москвы. Первая позиция касается укрепления отношений с союзниками, вторая - модернизации торговли вооружением. Американец призвал к активной конкуренции в оборонной промышленности с Китаем и РФ. Он надеется, что Вашингтон не позволит этим странам получить доли рынка в третьих государствах. США требуют от участниц НАТО вносить по 2% от ВВП на оборону.

Трамп: Россия завидует военной мощи США.

Видео: YouTube / 臺灣網