Американские военные хотят разместить постоянную бригаду около РФ.

Пентагон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ России. Об этом журналистам рассказал глава Минобороны США Марс Эспер. Чиновник уточнил, что военные рассматривают возможность размещения бригады около российских государственных границ не на ротационной, а постоянной основе. Об этом эксперт заявил после подписания документа о сотрудничестве с Польшей, а также встреч с коллегами из Болгарии и Румынии.

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Напомним, что в июле 2020 года появились данные о выходе части американских войск с территории Германии. После этого военные частично разместились в других европейских странах. Ранее Пентагон говорил о том, что части должны быть размещены восточнее, ближе к границам с РФ.

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