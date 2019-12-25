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В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России
Сегодня, 7:39
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lesjasap

В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России

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Глен Ванхерк рассказал об угрозах Вашингтону.

В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России. Об этом рассказал генерал Военно-воздушных сил США и Северного командования Вооруженных сил страны. Глен Ванхерк считает, что гиперзвуковое оружие бросает вызов раннего предупреждения Вашингтону, в том числе и со стороны России. Эксперт напомнил, что как и Китай, РФ создает новое оружие. Межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена в местные войска".

Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны

пресс-служба Пентагона

По словам генерала, ядерная триада является основной обороны. Эксперт призвал США также думать не о возмездии в случае нападения, а воспрепятствованию противнику доступа к театрам боевых действий. При этом от Минобороны не требуется принципиально новых технологий. Глен Ванхерк  считает, что dоенные "идут в правильном направлении", создавая загоризонтные радары и космические сенсоры, работающие на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу".

Фото: Pixabay.com

Теги: гиперзвуковое оружие, глен ванхерк, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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