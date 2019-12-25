Пентагон не усматривает признаков подготовки КНДР к военным провокациям

Кеннет Уилсбэк рассказал, что военные не наблюдают подозрительной активности со стороны Пхеньяна.

В Пентагоне заявили, что не усматривают признаков подготовки КНДР к военным провокациям. Командующий ВВС страны по региону Тихого и Индийского океанов Кеннет Уилсбэк отметил, что американские вооруженные силы не видят признаков подготовки Северной Кореей военных провокаций. Он напомнил, что ранее такие предположения касались того, что в январе 2021 года в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента.

Я не видел никаких признаков. Ничего необычного в этом нет. Если взглянуть на историю, то они действуют циклами: очарование, затем провокация, очарование, затем провокация. Со времен создания их современного государства Кеннет Уилсбэк, американский генерал

Военный добавил, что курс КНДР в последнее время был "сравнительно чарующим". Америка не слышала воинственной риторики и не видела запусков ракет. Уилсбэк добавил, что в прошлом Пхеньян испытывал на прочность новые американские администрации. Поэтому Вашингтону приходится пристально следить за действиями властей Северной Кореи.

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