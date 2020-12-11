Генерал США назвал действия ВС РФ причиной переброски в Сирию БМП Bradley

Генерал США назвал действия Вооруженных сил РФ причиной переброски в Сирию БМП M2A2 Bradley. Об этом на онлайн-семинаре для американского издания Defense One рассказал Кеннет Маккензи. Руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) отметил, что несколько месяцев назад Пентагон решил перебросить на северо-запад региона боевые машины пехоты. Эта мера связана с тем, что военные из России проводят патрулирование по всему региону, а не в специально отведенной для этого зоне.
Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда бронетехнику. Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения
Кеннет Маккензи, американский генерал
Чиновник заявил, что в Минобороны США считают целесообразным решением отправку БМП в Сирию.
Пентагон: Иран понимает, что не в его интересах атаковать США на Ближнем Востоке.
Видео: Defense One
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все