Генерал США назвал действия ВС РФ причиной переброски в Сирию БМП Bradley

Кеннет Маккензи объяснил, зачем Вашингтону нужны боевые машины пехоты на северо-западе региона.

Генерал США назвал действия Вооруженных сил РФ причиной переброски в Сирию БМП M2A2 Bradley. Об этом на онлайн-семинаре для американского издания Defense One рассказал Кеннет Маккензи. Руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) отметил, что несколько месяцев назад Пентагон решил перебросить на северо-запад региона боевые машины пехоты. Эта мера связана с тем, что военные из России проводят патрулирование по всему региону, а не в специально отведенной для этого зоне.

Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда бронетехнику. Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения Кеннет Маккензи, американский генерал

Чиновник заявил, что в Минобороны США считают целесообразным решением отправку БМП в Сирию.

Пентагон: Иран понимает, что не в его интересах атаковать США на Ближнем Востоке.

Видео: Defense One