Генерал Кеннет Маккензи заметил, что дело не закрыто.

Пентагон не нашел доказательств сговора России с талибами. Об этом в рамках интернет-семинара рассказал руководитель Центрального командования ВС США. Глава СЕНТКОМ Кеннет Маккензи объяснил, что имеющиеся у военных сведения не подтвердили подозрения в отношении того, что Москва могла передавать боевика деньги в качестве вознаграждения за гибель американских солдат в Афганистане.

Дело не закрыто, так как мы никогда не закрываем расследования, которые касаются потенциальных угроз силам США. Однако ничего не изменилось по сравнению с тем, в чем заключалась моя позиция в сентябре. Мы просто не в состоянии этого доказать. Мы этого не видим Кеннет Маккензи, американский генерал

В СЕНТКОМ напомнили, что командование регулярно запрашивает у Национальной разведки информацию по данному расследованию. Он добавил, что доказательства сговора РФ с террористами в США не видят не потому, что не ищут. ВОпрос прорабатывается спецслужбами.

В Пентагоне усомнились в "сговоре" России с талибами.

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