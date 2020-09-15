В Пентагоне не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами

Глава CENTCOM рассказал, что военные продолжают искать доказательства.

В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами. Об этом рассказал командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи. Генерал в интервью NBC News объяснил, что журналисты New York Times в июне не привели достаточных доказательств своих слов. Ранее в газете появилась публикация о том, что Москва предложила боевикам награду за ликвидацию американских солдат.

Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня….Мы продолжаем искать доказательства... Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема Кеннет Маккензи, глава CENTCOM

Напомним, что ранее Кеннет Маккензи уже опровергал материалы New York Times о сговоре России с талибами. Журналисты ссылались на собственные анонимные источники в военной разведке. Они также заявили, что Дональда Трампа проинформировали о сговоре РФ и талибов.

В Пентагоне усомнились в "сговоре" России с талибами.

Видео: nbcnews.com