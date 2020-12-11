Кеннет Маккензи прокомментировал отношения США и Ирана на Ближнем Востоке.

Пентагон: Иран понимает, что не в его интересах атаковать США на Ближнем Востоке. Об этом на онлайн-семинаре для издания Defense One рассказал американский генерал Кеннет Маккензи. Глава СЕНТКОМ (Центрального командования Вооруженных сил) сообщил, что интересам Тегерана в настоящее время не отвечает совершение никаких вылазок против интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

Наше намерение заключается в том, чтобы убедить их, что их интересам не отвечает...нападать на нас ни прямым, ни опосредованным образом - через третьи силы. Вероятным местом, как знаете, является Ирак. Мы хотим, чтобы иранцы знали, что их интересам это не отвечает Кеннет Маккензи, американский генерал

Эксперт добавил, что активно обсуждает ситуацию с главой Минобороны США и председателем Комитета начальников штабов. Маккензи уверен, что Вашингтон и Тегеран дошли до определенного уровня сдерживания, который "не является совершенным". В Пентагоне связывают свою главную обеспокоенность военным элементов, хотя в отношениях с Ираном также вопросы вызывают политические и дипломатические элементы.

В США заявили, что Россия и Сирия усугубляют борьбу с терроризмом.

Видео: Defense One