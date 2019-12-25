Джоэл Рейберн прокомментировал действия РФ на Ближнем Востоке.

В США заявили, что Россия и Сирия усугубляют борьбу с терроризмом. Об этом на онлайн-семинаре рассказал специальный посланник Вашингтона по арабской республике Джоэл Рейберн. Чиновник выступил на мероприятии, организованном Джеймстаунским фондом.

Я бы сказал, что Россия и режим Асада делают проблему с терроризмом в Сирии еще хуже...обстреливают позиции Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы...Не вижу того, чтобы Россия и режим делали много для противодействия терроризму Джоэл Рейберн, спецпосланник США по Сирии

В Госдепартаменте США заявили, что на данный в момент в Идлибе ведутся перестрелки и артиллерийские обстрелы. По мнению спецпосланника, под огонь попадает гражданское население, инфраструктура. Рейберн добавил, что не думает, что Россия хочет роста напряженности в регионе на стратегическом уровне.

США намерены расширить действие санкционного "закона Цезаря" на несирийцев.

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