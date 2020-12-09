Нынешние санкции против Асада показывают себя успешно.

США намерены расширить действие санкционного "закона Цезаря" на несирийцев. Это возможно в рамках расширения санкционного пакета по Сирии. С заявлением выступил спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн.

Мы, конечно, расширим действие закона в отношении таких лиц в будущем. Джоэл Рейбер, спецпосланник США по Сирии

По его словам, цель санкций — лишить власти режим Башара Асада. В данном случае, это поможет отрезвить тех, кто намерен восстановить экономические связи с сирийским режимом, находясь за пределами Сирии.

Рейбер подчеркнул, что и нынешние санкции против Асада показывают себя успешно.

Ранее Трамп заявил, что имеющиеся у него данные указывают на его победу на выборах.

Видео: YT / House Foreign Affairs Committee