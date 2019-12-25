Чемезов: в Сирии успешно применили боевые беспилотники "Калашникова"

В "Ростехе" прокомментировали эффективность российских дронов-камикадзе в боях в Сирии.

Сергей Чемезов заявил о том, что в Сирии успешно применили боевые беспилотники "Калашникова". Об этом глава государственной корпорации "Ростех" рассказал на брифинге с журналистами. По словам чиновника, ударные дроны концерна хорошо себя зарекомендовали в рамках вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает. Причем не только разведывательные, но и боевые Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Эксперт отметил, что дроны имеют меньшую мощность по сравнению с большими беспилотниками из-за своей компактности, однако продемонстрировали большую эффективность в ведении боя. Сейчас линейка дронов ZALA в "Калашникове" состоит из ударных камикадзе ZALA-KYB и "ZALA Ланцет". Последний аппарат включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.

"Сухой" завершила выполнение контракта на поставку Су-34 Минобороны.

Фото: Pixabay.com