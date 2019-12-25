Военные получили более сотни боевых самолетов серии.

Компания "Сухой" завершила выполнение контракта на поставку Су-34 Минобороны России. Об этом говорится в официальном сообщении производителя истребителей -бомбардировщиков. Известно, что партия боевых самолетов по долгосрочному контракту изготовлена и прошла соответствующие испытания.

"Сухой" (в составе госкорпорации "Ростех") завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России сообщение Объединенной авиастроительной корпорации

В ОАК напомнили, что Су-34 создавались на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Гендиректор компании "Сухой" Юрий Слюсарь уточнил, что в интересах оборонного ведомства России произведено более сотни самолетов серии. Также компания начала выполнять новые соглашения, которые был подписаны на форуме "Армия-2020".

ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году.

Фото: Минобороны России