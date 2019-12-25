ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году

Военно-космические силы России получат модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М в 2021 году. Об этом во время интервью для телеканала "Звезда" сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной
Юрий Слюсарь, гендиректор ОАК
Эксперт отметил, что на данный момент на вооружении у российской армии находится не более сотни самолетов Су-34.
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все