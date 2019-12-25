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ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году
Сегодня, 13:49
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lesjasap

ВКС получат модернизированные истребители Су-34М в 2021 году

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Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь.

Военно-космические силы России получат модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М в 2021 году. Об этом во время интервью для телеканала "Звезда" сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной

Юрий Слюсарь, гендиректор ОАК

Эксперт отметил, что на данный момент на вооружении у российской армии находится не более сотни самолетов Су-34.

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57.

Теги: вкс россии, модернизация, су-34м
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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