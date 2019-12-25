Модернизированный борт будет нести восемь ракет вместо четырех.

Стратегический российский бомбардировщик Ту-95МСМ получил вдвое больше ракет. Об этом журналистам "Звезды" рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Накануне модернизированный самолет впервые совершил полет.

Появилась возможность нести не четыре, а восемь ракет, то есть в два раза увеличить боевую нагрузку и продлить жизнь самолета на значительное время Юрий Слюсарь, гендиректор ОАК

Специалист напомнил, что обновленное бортовое оборудование, а также новый локатор позволят сделать из бомбардировщика Ту-95МСМ "достаточно грозное оружие".

В США приготовились к появлению Ту-95 у своих границ.