От американских атак российские танки защитит комплекс "Арена-М".

"Ростех" оценил опасность ракет Javelin для российских танков. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Комплекс "Арена-М" построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху Бекхан Оздоев, представитель "Ростеха"

Эксперт уточнил, что в последнее время вновь подняты вопросы повышения живучести танков на поле боя. Это произошло после вооруженных конфликтов в Сирии. Сейчас российские и иностранные специалисты пытаются решить эту проблему за счет активной защиты. Комплексы могут найти применение не только для обороны бронетанковой техники, но и в других машинах.

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