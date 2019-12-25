"Ростех" оценил опасность ракет Javelin для российских танков. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
Комплекс "Арена-М" построен на современной элементной базе, существенно повышены его тактико-технические характеристики. Он способен поражать боеприпасы, летящие с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные Javelin и Spike, атакующие сверху
Бекхан Оздоев, представитель "Ростеха"
Эксперт уточнил, что в последнее время вновь подняты вопросы повышения живучести танков на поле боя. Это произошло после вооруженных конфликтов в Сирии. Сейчас российские и иностранные специалисты пытаются решить эту проблему за счет активной защиты. Комплексы могут найти применение не только для обороны бронетанковой техники, но и в других машинах.
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Фото: Pixabay.com
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