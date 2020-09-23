На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin. Об этом рассказал глава объединенного оперативного штаба Вооруженных сил командования "Север". Генерал-майор Валерий Залужный рассказал журналистам, что во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области военных подвел американский противотанковый ракетный комплекс.
Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу
Валерий Залужный, украинский генерал-майор
Напомним, что в совместных учениях Великобритании и Украины задействована штурмовая и армейская авиация Национальной гвардии. На данных учениях военные впервые применили Javelin. Поставки оружия были одобрены Дональдом Трампом в 2017 году. Администрация предыдущего американского президента Барака Обамы отказывалась это делать несмотря на неоднократные запросы Киева.
Трамп признал, что не уверен в оплате Украиной поставок оружия США.
Видео: Youtube/TCH
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все