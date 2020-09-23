Командование "Севера" заявило, что на данный момент не знает причину отказа американской техники.

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin. Об этом рассказал глава объединенного оперативного штаба Вооруженных сил командования "Север". Генерал-майор Валерий Залужный рассказал журналистам, что во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области военных подвел американский противотанковый ракетный комплекс.

Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу Валерий Залужный, украинский генерал-майор

Напомним, что в совместных учениях Великобритании и Украины задействована штурмовая и армейская авиация Национальной гвардии. На данных учениях военные впервые применили Javelin. Поставки оружия были одобрены Дональдом Трампом в 2017 году. Администрация предыдущего американского президента Барака Обамы отказывалась это делать несмотря на неоднократные запросы Киева.

Трамп признал, что не уверен в оплате Украиной поставок оружия США.

Видео: Youtube/TCH