Гендиректор "Зенита" прокомментировал заявление Путина об окончании периода нерабочих дней

По его словам, команда начнет постепенное возвращение к тренировочному процессу.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС прокомментировал заявление президента России Владимира Путина об окончании периода нерабочих дней начиная с 12 мая.

Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации. При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ). Если данное решение будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Александр Медведев рассказал, сколько денег потеряет "Зенит" за матч без зрителей.

Фото: fc-zenit.ru