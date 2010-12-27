Гендиректор "Зенита" объяснил переход Алексея Сутормина в "Зенит"

Специалист заявил, что важен результат, а не путь его достижения.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" прокомментировал сведения о возвращении игрока Алексея Сутормина в Петербург. Александр Медведев подтвердил, что переговоры со спортсменом прошли успешно. Он назвал встречи "конструктивными" и "доброжелательными".

Почему сразу не получилось? Главное — прийти к цели, а какой дорогой, не так важно заметил спикер

Ранее общественность удивил неожиданный переход полузащитника в команду "сине-бело-голубых". Дело в том, что за одну неделю футболист сначала стал членом "Рубина", но его тут же попросили стать игроком "Зенита".

Гендиректор клуба добавил, что сделка по возвращению сутормина была проведена без нарушений регламента.

Ранее на ситуацию отреагировал комментатор Василий Уткин.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"