Уткин – о Сутормине: "Зенит" должен получать любого игрока

Спортивный комментатор объяснил свою позицию относительно перехода игрока из "Рубина" в "Зенит".

Василий Уткин прокомментировал переход Алексея Сутормина в футбольный клуб "Зенит". В конце июня 25-летний полузащитник перешел из "Оренбурга" в "Рубин". Однако, сейчас игроком интересуются в Северной столице.

Ну, а кто такой Сутормин? Что значат его хочу-не хочу? Законы, нормы, деньги. Я совершенно согласен - ничего объясняет Уткин

Спикер иронично заметил, что многие спортсмены мечтают получать большие деньги и при это сидеть на скамейке запасных. Судя по высказыванию Уткина, именно это и может ждать Сутормина, если об его переходе договорятся высшие силы.

Послушайте, игрока хочет "Зенит". Вам ясно? Ему там будет хорошо. Не, ну, может, он пока сам этого не понимает. В конце концов, футболистов отбирают не за силу ума. Поймет. добавил Уткин

Ранее Piter.tv писал о том, что Кержаков и Жирков продолжат играть за "Зенит".

Фото: Instagram/realradioutkin