Кержаков и Жирков продолжат играть за "Зенит"

Петербургский "Зенит" продлил контракты с голкипером Михаилом Кержаковым и с полузащитником Юрием Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".
Хавбек выступает за петербургский клуб с января 2016-го. За три с половиной года он сыграл в составе "Зенита" 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 9 результативных передач. Михаил Кержаков провел за основной состав 20 матчей
Оба футболиста вместе с "Зенитом" выиграли золотые медали РПЛ, Кубок и Суперкубок страны. Кержакову-младшему достижения покорились дважды.
Ранее "Зенит" подписал бразильского футболиста Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
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