Кержаков и Жирков продолжат играть за "Зенит"

Оба футболиста вместе с "Зенитом" выиграли золотые медали РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.

Петербургский "Зенит" продлил контракты с голкипером Михаилом Кержаковым и с полузащитником Юрием Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Хавбек выступает за петербургский клуб с января 2016-го. За три с половиной года он сыграл в составе "Зенита" 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 9 результативных передач. Михаил Кержаков провел за основной состав 20 матчей

Оба футболиста вместе с "Зенитом" выиграли золотые медали РПЛ, Кубок и Суперкубок страны. Кержакову-младшему достижения покорились дважды.

Ранее "Зенит" подписал бразильского футболиста Дугласа Сантоса.

Фото: ФК "Зенит"



