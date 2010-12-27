Бразильский футболист Дуглас Сантос прокомментировал переход в "Зенит"

До прибытия в Петербург спортсмен спрашивал совета у Халка.

Новый игрок футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос поблагодарил за веру в него. Спортсмен пообещал не подвести российских болельщиков. Комментарии футболиста передали в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Сантос заявил, что оптимистичен относительно своей карьеры в Петербурге. Он готов к вызовам которые ему может предложить "Зенит". Бразилец отметил, что его отлично встретили в команде.

До приезда в Северную столицу Дуглас Сантос общался с экс-игроком клуба Халком и спрашивал совета. Последний ободрил друга и назвал Петербург "настоящим европейским городом".

Мне кажется, что нас [с Халком] объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы - те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. добавил спортсмен

Ранее Piter.tv писал о том, что Мария Шарапова может сыграть прощальный матч в Петербурге.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"