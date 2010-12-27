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Мария Шарапова может сыграть прощальный матч в Петербурге
Вчера, 22:26
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Rybka123

Мария Шарапова может сыграть прощальный матч в Петербурге

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В данный момент теннисистка лечится от травмы.

 Известная теннисистка Мария Шарапова может сыграть прощальный матч в Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор "Зенита" и теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев.

По его словам руководство "сине-бело-голубых" может организовать для спортсменки прощальный матч или прощальный турнир. Планируется пригласить и других звезд мирового тенниса. Медведев отметил, что решение об этом будет принято после того, как Шарапов оправится после травмы.

Напомним, что ранее руководство "Зенита" заявило о желании организовать прощальный матч для защитника Александра Анюкова.

Фото: BIG TENNIS | ROLAND GARROS 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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