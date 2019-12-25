"Зенит" расторг контракт с Суторминым

Полузащитник провел минувший сезон на правах аренды в составе "Ростова".

Футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с полузащитником Алексеем Суторминым. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Минувший сезон 31-летний игрок провел на правах аренды в составе "Ростова", с которым дошел до финала Кубка России. До этого он также находился в аренде в "Сочи" во второй половине сезона 2023/24. "Зенит" поблагодарил Сутормина за выступления в составе команды и пожелал удачи в будущем.

Алексей Сутормин играл в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России. На его счету 127 матчей и 13 голов.

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Фото: fc-zenit.ru