Защитник Дмитрий Чистяков покидает "Зенит"

Контракт истекает в конце июня.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова. Контракт 31-летнего футболиста истекает 30 июня. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ФК.

"Зенит" выражает благодарность Дмитрию за преданность клубу и вклад в общие победы. Чистяков — воспитанник сине-бело-голубых, в составе ФК он четыре раза становился чемпионом России и завоевал четыре Суперкубка страны. Всего за петербургский клуб защитник провел 90 матчей и забил два гола. На его счету также четыре матча за сборную России.

Клуб не уточнил дальнейшие планы футболиста.

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Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"