Гол 17-летнего Шилова дал "Зениту" шанс разгромить "Рубин" в Кубке России

Матч закончился со счетом 3:0 на Газпром Арене.

В матче 2-го тура Кубка России "Зенит" дома обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:0, а 17-летний Вадим Шилов отметился голом и заработанным пенальти.

На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге прошла встреча между "Зенитом" и "Рубином" в рамках группового этапа Кубка России. Судьей матча был Сергей Чебан из Москвы.

Первый мяч петербуржцы забили на 70-й минуте усилиями Матео Кассьерры. На 78-й минуте колумбийский нападающий реализовал пенальти, который заработал дебютант Вадим Шилов. На 84-й минуте 17-летний форвард сам отличился, установив окончательный счет 3:0.

Во втором тайме "Рубин" мог выйти вперед — гол Мирлинда Даку на 62-й минуте был отменен из-за игры рукой Егора Тесленко в предыдущем моменте. Следующую встречу "Зенит" проведет 16 августа на выезде против московского "Спартака". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, обыгравший "Ростов" в прошлом финале.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"