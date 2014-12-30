"Зенит" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч Кубка России в Петербурге

Семак и Рахимов определили участников ключевого матча второго тура Пути РПЛ.

Санкт-Петербургский "Зенит" и казанский "Рубин" огласили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

Перед началом встречи второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России тренерские штабы "Зенита" и "Рубина" назвали футболистов, которые начнут игру с первых минут. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак включил в стартовый состав: Адамова, Вегу, Алипа, Эраковича, Горшкова, Михайлова, Глушенкова, Мостового, Лусиано Гонду и Кассьерру.

Наставник "Рубина" Рашид Рахимов выбрал следующий состав: Нигматуллин, Кабутов, Тесленко, Нижегородов, Грицаенко, Йочич, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Юкич, Мукба.

Матч проходит в Санкт-Петербурге. Результат игры станет важным для распределения мест в группе и выхода в следующий раунд турнира.

Фото: freepik (jcomp)