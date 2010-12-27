Соглашение с игроком рассчитано на три года и предусматривает опцию продления еще на сезон.

В понедельник, 8 июля, футболист Алексей Сутормин дал первое интервью после возвращения в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Новый полузащитник "Зенита" рассказал в интервью, что происходило с ним в последние несколько недель, о том какие цели он поставил перед собой и о похвале Семака.

Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это отметил Сутормин

Полузащитник Алексей Сутормин подписал с "Зенитом" контракт на три года.

Петербургский клуб проявлял интерес к хавбеку еще перед прошедшим сезоном, однако не договорился с "Оренбургом", и инициативу перехватил "Рубин", который приобрел права на игрока. Ранее мы сообщали, что "Зенит" все-таки смог согласовать переход игрока.

Ранее мы сообщали о том, что Арманд и Мекель покинули баскетбольный "Зенит".

Фото: ФК Зенит