Арманд и Мекель покинули баскетбольный "Зенит"

В клубе рассказали о пяти новых подписанных игроках.

Баскетбольный клуб "Зенит" покидают сразу два иностранных игрока. Как стало известно благодаря пресс-службе команды, защитники Галь Мекель и Шон Арманд больше не будут играть в Северной столице. Новые контракты подписаны с Андрю Альбиси, Джо Энфро, Матеушем Понитку, а также с Андреем Зубковым и Дмитрием Хвостовым.

Напомним, что израильский спортсмен подписал контракт с "сине-бело-голубыми" в октябре 2018 года. В рамках сезона Еврокубка он вышел на поле в семи матчах. Он также отыграл 20 матчей в Единой Лиге ВТБ. Показатели в турнире составили 7,4 очка и 4,9 передачи в среднем за игру.

Что касается Шона Арманда, то причиной ухода баскетболиста стал закончившийся контракт. Клуб решил не продлевать договоренности со спортсменом. Отметим, что защитник получил травму плеча в первой же игре Еврокубка, после чего восстанавливался в течение трех месяцев.

Напомним, что немногим ранее "Зенит" объявил об уходе нападающего Сергея Карасева.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"