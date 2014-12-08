Минобороны подписало контракты еще с десятью бригадами и отрядами добровольцев

Контракты были подписаны представителем Минобороны Владимиром Алексеевым и командирами бригад и отрядов.

Минобороны РФ подписало контракты еще с десятью бригадами и отрядами добровольцев в рамках реализации приказа главы военного ведомства об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Контракты были подписаны представителем Минобороны Владимиром Алексеевым и командирами бригад и отрядов. По словам представителя бригады "Терек", новость о подписании соглашения будет воспринята бойцами с большим воодушевлением. Он подчеркнул, что многих военнослужащим важно иметь льготы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан".

Видео: Минобороны России