Минобороны подписало контракты еще с десятью бригадами и отрядами добровольцев

Минобороны РФ подписало контракты еще с десятью бригадами и отрядами добровольцев в рамках реализации приказа главы военного ведомства об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Контракты были подписаны представителем Минобороны Владимиром Алексеевым и командирами бригад и отрядов. По словам представителя бригады "Терек", новость о подписании соглашения будет воспринята бойцами с большим воодушевлением. Он подчеркнул, что многих военнослужащим важно иметь льготы.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан".
Видео: Минобороны России
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