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Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

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Минометчики ведут огонь различными типами боеприпасов.

Минобороны показало видео боевой работы миномета "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет военнослужащих уничтожает объекты украинских войск на Краснолиманском направлении. Минометчики ведут огонь различными типами боеприпасов. В военном ведомстве отметили, что стрельба ведется по личному составу и укреплениям противника с постоянной корректировкой расчетами БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой в ходе учения.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, миномет, тюльпан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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