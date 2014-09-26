Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

Минометчики ведут огонь различными типами боеприпасов.

Минобороны показало видео боевой работы миномета "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет военнослужащих уничтожает объекты украинских войск на Краснолиманском направлении. Минометчики ведут огонь различными типами боеприпасов. В военном ведомстве отметили, что стрельба ведется по личному составу и укреплениям противника с постоянной корректировкой расчетами БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой в ходе учения.

Видео: Минобороны России