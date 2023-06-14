Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой в ходе учения

Корабли Балтийского флота РФ разыграли артиллерийский бой в ходе учения. Об этом сообщили в Минобороны.
Стрельбы проводились экипажами в составе корабельных ударных групп флота. Также в рамках учения прошло ведение боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. В общей сложности в данном мероприятии приняли участие более 15 боевых кораблей.
Ранее в Минобороны заявили о поражении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
Видео: Минобороны России
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