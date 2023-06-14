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Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой в ходе учения

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В общей сложности в данном мероприятии приняли участие более 15 боевых кораблей.

Корабли Балтийского флота РФ разыграли артиллерийский бой в ходе учения. Об этом сообщили в Минобороны.

Стрельбы проводились экипажами в составе корабельных ударных групп флота. Также в рамках учения прошло ведение боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. В общей сложности в данном мероприятии приняли участие более 15 боевых кораблей.

Ранее в Минобороны заявили о поражении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.

Видео: Минобороны России

Теги: балтийский флот, корабли, минобороны россии, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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