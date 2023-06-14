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В Минобороны заявили о поражении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

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Расчеты "Мста-Б" и Д-30 ЗВО наносят огневые удары по артиллерии, минометам и скоплению живой силы ВСУ.

В Минобороны РФ заявили о поражении позиций, с которых украинские войска обстреливали населенные пункты в Белгородской области.

На опубликованных кадрах расчеты "Мста-Б" и Д-30 ЗВО наносят огневые удары по артиллерии, минометам и скоплению живой силы ВСУ. В военном ведомстве отметили, что российские войска работают круглосуточно, а оглушительный грохот гаубиц слышится часто.

Ранее Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: белгородская область, боевая работа, минобороны россии, позиции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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