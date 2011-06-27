Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Российские боевые подразделения за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали херсонском направлении до 30 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также три автомобиля противника, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также САУ "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России