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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

 Российские боевые подразделения за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали херсонском направлении до 30 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также три автомобиля противника, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также САУ  "Гвоздика".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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