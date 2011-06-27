В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка Вооруженных сил России на краснолиманском направлении уничтожила за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции до 60 человек личного состава противника, а также девять единиц техники. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков. Официальный представитель ведомства уточнил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией ликвидированы боевые подразделения Вооруженных сил Украины, размещенные в районе Невского и Белогоровки в Луганской народной республике, а также в районе Серебрянского лесничества.

За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России