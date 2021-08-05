Гейтс пожалел о встречах с миллионером-педофилом Эпштейном

Основатель Microsoft объяснил свои разговоры с Эпштейном.

Американский миллиардер Билл Гейтс пожалел о встречах с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. В интервью телеканалу CNN основатель компании Microsoft вспомнил о своих контактах с финансистом, который еще до этой встречи был обвинен в интимной близости с несовершеннолетними рабами. В настоящее время подозреваемый умер при загадочных обстоятельствах.

Было огромной ошибкой проводить с ним время, доверять ему возможность появляться рядом со мной. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Гость программы пояснил прессе, что надеялся на то, что Эпштейн поможет найти многомиллиардные пожертвования для борьбы по вопросам глобального здравоохранения. После того, как стало понятно, что из этой затеи ничего не выйдет, Гейтс прекратил общение. Гейтс не стал отвечать на вопрос корреспондента о том, существует ли связь в его отношениях с организатором торговли секс-рабынями с разводом основателя Microsoft с супругой.

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Видео: cnn.com