В особняке педофила Эпштейна нашли портрет Клинтона в синем платье и туфлях

Картина была написана австралийско-американской художницей Петриной Райан-Кляйд.

В особняке у педофила Джеффри Эпштейна нашли картину, на которой нарисован экс-президент США Билл Клинтон. Все бы ничего, но Клинтон нарисован на кресле в Овальном кабинете в синем платье и красных туфлях на каблуке. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным источника издания, картина провокационная. И синее платье – отсылка к Монике Левински (участнице сексуального скандала, в который был замешан Клинтон) или к Хиллари Клинтон. Обе женщины носили подобные платья. Картина была написана австралийско-американской художницей Петриной Райан-Кляйд.

Особняк Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде (Нью-Йорк) площадью 4,5 тысячи квадратных метров был гнездом разврата. Гости Эпштейна проводили выездные вечеринки в Карибском море. Туда все летали на частном Boeing 727. На самолете около десяти раз был замечен и Билл Клинтон.

Фото: Daily Mail