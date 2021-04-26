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Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

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Состоялась 93-я по счету церемония вручения премии "Оскар".

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме "Земля кочевников". Трансляцию премии вел канал АВС

Фильм сняла режиссер Хлоя Чжао. В картине рассказывается об американке, которая вынуждена скитаться по США, потому что она осталась без работы. Роль этой женщины исполняет Фрэнсис Макдорманд. 

Отметим, что это кино ранее получило "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

На "Оскар" также претендовали Кэри Маллиган за главную роль в фильме "Девушка, подающая надежды", Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а также Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза").

Это была 93-я по счету церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа.

Ранее в российский прокат вышел фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом.

Видео: YouTube / Oscar 2021

Теги: земля кочевников, премия оскар 2021, фрэнсис макдорманд
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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