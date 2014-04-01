Вручение "Оскара" пройдет с прямыми включениями в Лондоне и Париже

Торжественная церемония состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет с прямыми включениями в Лондоне и Париже. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

В этом году премию вручат в очном режиме. Однако для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии из-за сложной эпидемиологической обстановки, организаторы предоставят возможность участвовать в ней онлайн. Точные места, откуда будет вестись прямая трансляция, не разглашаются.

Несмотря на это, организаторы просят всех участников лично присутствовать в Лос-Анджелесе. Партнеры премии обещают компенсировать все затраты, связанные с необходимостью пребывания на карантине.

93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Ранее были названы номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

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