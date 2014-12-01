В российский прокат вышел фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом

Эта работа стала для режиссера Флориана Зеллера дебютной.

В четверг, 15 апреля, в российский прокат вышла британско-французская драма режиссера Флориана Зеллера "Отец". Главные роли в фильме исполнили 83-летний обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинс и 47-летняя Оливия Колман.

В центре сюжета – история Энтони, мужчины пенсионного возраста, страдающего деменцией. По хозяйству в лондонской квартире ему помогает дочь Энн. Она не в силах отдать отца в дом престарелых, поэтому не может устроить собственную жизнь. Женщина хочет найти для отца сиделку, однако он отметает все предложенные варианты. Однако Энн не планирует сдаваться и начинает еще настойчивее искать идеальную женщину для упрямого папочки.

Эта работа стала для Флориана Зеллера дебютной. Вместе с Кристофером Хэмптоном он также написал сценарий. "Отец" с Энтони Хопкинсом номинирован на премию "Оскар" в шести категориях.

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Видео: YouTube / Kino Cinema