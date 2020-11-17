В США хотят снять ремейк "Иронии судьбы" с голливудскими актерами

Съемки начнутся летом этого года.

Режиссер Марюс Вайсберг хочет снять современную англоязычную версию фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Съемки начнутся летом этого года в США. Участие в них примут голливудские актеры. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Central Partnership.

Вайсберг признался, что долгие годы работал над этим проектом. Он рад, что советское культурное наследие станет достоянием всего мира. По словам режиссера, он вместе с продюсером Владимиром Кошелевым создал "блестящий сценарий".

Роли в ремейке исполнят молодые голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки будут проходить в Бостоне.

В 2020 году исполнилось 45 лет с момента выхода фильма режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Действие в картине разворачивается в 1970-х гг. в Москве и Ленинграде. В основе сюжета история любви двух абсолютно незнакомых людей, которые встретились в канун Нового года в результате неожиданного стечения обстоятельств.

Ранее мы писали, что спецвыпуск сериала "Друзья" отсняли на прошлой неделе.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)