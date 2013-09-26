Спевыпуск сериала "Друзья" отсняли на прошлой неделе

В съемочном процессе принял участие весь актерский состав ситкома.

На прошлой неделе завершились съемки специального эпизода сериала "Друзья". Спустя 17 лет после выхода финального сезона знаменитая шестерка вновь собралась вместе. Об этом сообщает BBC.

Зрители увидят на экранах весь актерский состав ситкома: Мэттью Перри (Чендлер Бинг), Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Лизу Кудроу (Фиби Буффе), Мэтта Леблана (Джоуи Триббиани) и Дэвида Швиммера (Росс Геллер). Известно, что спецвыпуск не будет новой серией про "Друзей". Формат определили как импровизационную беседу, без сценария. Актеры сыграют самих себя.

За постановку спецвыпуска отвечает Бен Уинстон. Точная дата премьеры пока не озвучивается. По некоторым данным, "Друзей" покажут уже в мае этого года.

Ранее сериал "Друзья" обвинили в расизме и сексизме. Дэвид Швиммер прокомментировал эти нападки.

Фото: Instagram / serial_friends