Сериал "Друзья" обвинили в расизме и сексизме. Дэвид Швиммер прокомментировал эти нападки

По мнению юзеров, многие шутки героев сейчас кажутся неуместными.

В среду, 29 января, стало известно о том, что сериал "Друзья" обвинили в расизме и сексизме. Об этом сообщает The Guardian.

Как оказалось, некоторые пользователи Twitter начали активно обсуждать вопросы толерантности в культовом сериале 90-х. По мнению юзеров, многие шутки героев сейчас кажутся неуместными.

После этого актер из "Друзей" Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера, высказался касательно домыслов "фанатов".

"Одной из моих первых девушек на шоу была азиатка, а позже мой персонаж встречался с афроамериканками", — отметил он.

Кроме того, актер отметил, что в "Друзьях" поднимались вопросы однополых браков, проблем в отношениях и в сексе.

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Видео:MsMojo/YouTube