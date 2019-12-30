Для создания облика актрисы используют технологии, которые применялись для создания образа певицы Уитни Хьюстон.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей "Дом 2". Об этом рассказал супруг покойной актрисы Сергей Сенин.

"Мне даже самому интересно, как они воссоздадут Люсю с помощью 3D-формата", — отметил он.

Сергей Сенин отметил, что фанатам актрисы не стоит делать поспешных выводов, необходимо дождаться результата. Известно, что для создания облика Людмилы Гурченко используют технологии, которые применялись для создания 3D образа певицы Уитни Хьюстон.

Неизвестно, когда выйдет соответствующий выпуск.

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