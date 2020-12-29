Картина выиграла еще в двух номинациях.

"Земля кочевников" признана кинокритиками фильмом 2020 года. Итоги года Национальное общество кинокритиков США подвело накануне. Помимо победы в главной номинации, фильм выиграл в номинациях "Лучший режиссер" (Хлоя Чжао) и "Лучшая актриса" (Фрэнсис Макдорманд).

Актерскую игру отметили у актеров фильмов "Пятеро одной крови" (Делрой Линдо), "Борат-2" (Мария Бакалова), "Звук металла" (Пол Рэйси). Лучшим сценарием признали работу Элизы Хиттман за драму "Никогда, редко, иногда, всегда". Лучший иностранный фильм – "Коллектив" (Румыния), лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.

Составлен "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных фильмов 2020 года – лидирует в списке "Первая корова" режиссера Келли Райхардт, "Земля кочевников" в списке также есть.

Видео: 20th Century Studios Russia / YouTube