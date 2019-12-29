Полиция начнет принимать меры после вынесения судебного решения.

Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда.По данным главы МВД Кристофа Кастанера, говорить об экстрадиции еще рано. Об этом специалисты рассказал в интервью журналистам на радиостанции France Info.

Однако власти рассматривают возможность отзыва политического убежища. Это происходит из-за драки художника-акциониста на Новый год. Мужчина ударил двоих пострадавших по голове, затем избил еще одного, а после сбежал. В течение месяца ему удавалось прятаться от представителей правоохранительных органов.

Сейчас против экс-гражданина РФ ведется судебное разбирательство. В полиции заявили, что от человека со статусом беженца ждут примерного поведения. Если суд наложит на Павленского какие-либо санкции, то в МВД поднимут вопрос о статусе беженца. При этом у фигуранта расследования будет месяц на подачу апелляции.

Ранее кандидат Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за видео от Павленского.

Видео: YouTube/SIFF News