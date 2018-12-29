Павленского французский суд признал виновным в поджоге банка, но оставил на свободе

Павленский заявил, что отказывается оплачивать штраф, который ему присудили.

Во Франции состоялся суд по дело о поджоге банка Павленским.

Петр Павленский покинул Россию в начале 2017 года и получил убежище во Франции. У себя на Родине художник прославился своими неоднозначными акциями. Например, он прибивал свои детородные органы к Красной площади, поджигал здание ФСБ. Своей "художественной" акцией в Париже Павленский хотел напомнить французам и всему Миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.

16 октября 2017 года, художник - акционист Павленский поджег здание Центрального банка Франции (Banque de France) в Париже. После чего его задержала полиция. Сейчас по данному дело завершилось расследование, состоялся суд и вынесен приговор Петру Павленскому и его супруге Оксане Шалыгиной.

Суд признал Павленского и его жену виновными в поджоге банка, но оставил Павленского на свободе. Суд запретил супругам в течение 5 лет иметь оружие, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч 678 евро за причиненные убытки, 3000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные издержки. Во время оглашения приговора Павленский заявил, что деньги выплачивать не будет.

Видео: Sarah Constantin