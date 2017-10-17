Масштабно: Пушков посоветовал Павленскому прибить себя к Статуе Свободы

Накануне, известный своими выходками Российский художник-акционист Павленский, поджег здание банка в Париже. В интернете появилось видео самого акта поджога и задержание полицией.

Алексей Пушков, Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, после очередной акции Павленского в Париже посоветовал художнику приколотить себя к Статуе Свободы в США.

Накануне, 16 октября, известный своими неоднозначными выходками художник - акционист Павленский поджег здание Центрального банка Франции (Banque de France) в Париже. После чего его задержала полиция. После этого Алексей Пушков в своем профиле в Twitter отметил, что художнику не хватает масштаба и посоветовал тому прибить себя к Статуе Свободы. "Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе свободы -это инсталляция!", - написал он.

Петр Павленский покинул Россию в начале 2017 года и получил убежище во Франции. У себя на Родине художник прославился своими неоднозначными акциями. Например он прибивал свои детородные органы к Красной площади, поджигал здание ФСБ. Своей "художественной" акцией в Париже Павленский хотел напомнить французам и всему Миру о Великой французской революции и борьбе за свободу. Теперь из-за вчерашнего поджога художника могут лишить убежища.

Видео: Sarah Constantin