Кандидат Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за видео от Павленского

Ролик уличал политика в неверности супруге.

Кандидат от правящей французской партии Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с предстоящих в марте выборов мэра Парижа. К такому шагу его подтолкнул ролик художника Петра Павленского, уличающий его в неверности супруге. Об этом сообщила газета Liberation.

На видео политик общается онлайн с неизвестной дамой и подкрепляет диалог недвусмысленными действиями. Гриво заявил, что его семья не заслуживает обрушившейся на нее грязи, поэтому больше не захотел подставлять себя и своих родных. Как выяснилось, ролик разместил Петр Павленский, бежавший в политическое убежище во Францию в 2011 году. В России его преследовали за поджог двери здания ФСБ на Лубянской площади осенью 2015 года, а за похожую акцию в Париже Павленского приговорили к условному сроку. Свой поступок художник объяснил тем, что не хочет видеть на руководящих постах человека-лгуна.

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Видео: CNEWS / YouTube