Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Интервью дипломата вышло на украинском канале "Громадське".

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу "Громадьске", объяснил принципы политики президента страны Эммануэля Макрона в отношении России. Он уточнил, что Париж продолжает диалог, поскольку стратегия изоляции РФ не принесла результата.

Де Понсен уточнил, что во время "удерживания русских на дистанции" годами не проводился "нормандский" саммит, не было прогресса по вопросам решения кризиса на Украине. Эммануэль Макрон попытался установить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным и начал вести переговоры с соблюдением условий и требований. При этом осталась прежней позиция Франции в отношении территориальной целостности Украины и санкций в отношении Москвы.

Дипломат уточнил, что нет смысла в том, чтобы ставить Россию в угол, как ученика в школе, необходим диалог.

Ранее мы сообщали о том, почему Макрон назвал Францию проевропейской страной.