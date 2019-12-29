Макрон назвал Францию проевропейской страной

Ряд заявлений французский лидер сделал во время визита в Польшу.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его страна не является "пророссийской и антироссийской". Президент Франции отметил необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, Макрон заявил, что не в интересах Европы позволять накапливаться замороженным конфликтам.

Президент Франции отметил, что его не стала пророссийской и антироссийской, она является проевропейской. Он отметил, что Россия – это Европа, даже если она не входит в ЕС.

Ранее мы сообщили о том, что в Париже оказались недовольны политикой президента Украины Зеленского.

Видео: YouTube / C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News